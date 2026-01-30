Este viernes, 30 de enero de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.293 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,44%.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 1.19%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 5.31%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a factores económicos recientes.

Este comportamiento en la cotización podría ser un indicativo de confianza en la economía china, lo que podría atraer más inversiones en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 10.24%, es mayor que la volatilidad anual del 8.07%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.