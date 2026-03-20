ElEuro y yuan cotiza a 7.967 CNY este viernes, 20 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 1,13% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.67%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.13%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 13.87%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 7.99%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.