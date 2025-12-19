Este viernes, 19 de diciembre de 2025, el Euro y yuan cotiza a 8.2478 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,27%.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 10.99%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado.

Este comportamiento indica que la moneda está ganando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un signo de estabilidad económica en la región. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 1.60%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,5 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,4 CNY, según los últimos datos registrados.