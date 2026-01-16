ElEuro y yuan cotiza a 8.0877 CNY este viernes, 16 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,41% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.38%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 6.64%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos tres días, se ha observado un incremento constante en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la política monetaria. La tendencia sugiere un clima de confianza en el mercado que podría continuar en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.56%, es menor que la volatilidad anual del 8.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,2 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.