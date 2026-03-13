Este viernes, 13 de marzo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8886 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,45%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.85%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -4.71%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos tres días, se ha observado un incremento constante en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la política monetaria. La tendencia sugiere un clima de confianza en el mercado que podría continuar en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan ha sido del 9.50%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.77%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.