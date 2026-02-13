En la sesión de apertura de este viernes, 13 de febrero de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.195 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,17% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una leve disminución del -0.03%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 4.39%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia esta divisa. Este comportamiento indica que los inversores están optimistas sobre el yuan, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la región. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.93%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.