El Euro y yuan cotiza a 8.2806 CNY este viernes, 12 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,19% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.58%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 9.22%.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere un clima favorable en el mercado, impulsado por factores económicos recientes.El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la economía china podría estar en ascenso, lo que a su vez podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera del yuan en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.25% en comparación con la volatilidad anual del 8.11%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,5 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,4 CNY, según los últimos datos registrados.