Este viernes, 5 de diciembre de 2025, el Euro y yuan cotiza a 8.2423 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0%.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.4%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 9.49%.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía.Este comportamiento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o políticas monetarias que están impulsando la demanda de la moneda. Es importante seguir de cerca esta tendencia para entender su impacto a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 1.64%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,5 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,4 CNY, según los últimos datos registrados.