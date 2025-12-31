ElEuro y yuan cotiza a 8.199 CNY este miércoles, 31 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,58% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -1.09%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 7.88%.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía china.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las razones detrás de este comportamiento y su posible impacto a futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.59%, es menor que la volatilidad anual del 8.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,5 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,4 CNY, según los últimos datos registrados.