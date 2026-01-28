En la sesión de apertura de este miércoles, 28 de enero de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.333 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,91% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 2.09%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 6.08%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía relacionada.

La tendencia actual podría ser un indicativo de factores económicos favorables que están impulsando la demanda del yuan, lo que podría tener repercusiones en el comercio internacional y en las relaciones económicas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan ha sido del 8.21%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 8.04%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,3 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.