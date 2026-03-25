Este miércoles, 25 de marzo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.006 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,26%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.76%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.27%. Esto indica una ligera apreciación reciente del euro, a pesar de la tendencia a la baja en el último año. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere que el yuan está ganando confianza en el mercado. Este comportamiento puede ser un reflejo de factores económicos favorables o de una mayor demanda por parte de los inversores. La tendencia positiva podría continuar si se mantienen las condiciones actuales en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 12.06%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.05%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.