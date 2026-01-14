En la sesión de apertura de este miércoles, 14 de enero de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.1187 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,2% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.62%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 7.19%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las razones detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.62%, es menor que la volatilidad anual del 8.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,2 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.