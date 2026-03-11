Este miércoles, 11 de marzo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.9726 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,69%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.65%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -3.54%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con la moneda. El análisis de esta tendencia revela que, si se mantiene, podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad económica en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 9.08%, es mayor que la volatilidad anual del 7.77%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.