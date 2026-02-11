Este miércoles, 11 de febrero de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.2334 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,06%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.57%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.93%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con la moneda. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las razones detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.52%, es menor que la volatilidad anual del 8.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.