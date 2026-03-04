En la sesión de apertura de este miércoles, 4 de marzo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.0176 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,39% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -1.07%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -3.79%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las razones detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan fue del 3.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 7.82%. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8 CNY, según los últimos datos registrados.