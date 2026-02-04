En la sesión de apertura de este miércoles, 4 de febrero de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.2063 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,13% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -1.48%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 4.29%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con la moneda.

El análisis de esta tendencia revela que, si se mantiene, podría favorecer el comercio y las inversiones en la región, impulsando un crecimiento económico sostenido.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 5.58%, es menor que la volatilidad anual del 8.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.