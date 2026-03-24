Este martes, 24 de marzo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.9822 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,28%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.2%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -2.27%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 14.74%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 8.05%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.