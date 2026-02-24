ElEuro y yuan cotiza a 8.1118 CNY este martes, 24 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,78% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.92%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -1.48%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con la moneda. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las razones detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 6.53%, es menor que la volatilidad anual del 8.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.