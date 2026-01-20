En la sesión de apertura de este martes, 20 de enero de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.1372 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,47% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.17%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 3.97%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado.

Este comportamiento indica que la moneda está ganando terreno frente a otras divisas, lo que podría ser un reflejo de factores económicos favorables en la región. La tendencia positiva podría atraer más inversiones y mejorar la percepción general de la economía.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.29%, es menor que la volatilidad anual del 7.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,2 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.