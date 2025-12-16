El Euro y yuan cotiza a 8.2811 CNY este martes, 16 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,02% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.83%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 10.8%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía relacionada.









La tendencia actual refleja un ambiente favorable para el yuan, lo que podría atraer más inversiones y generar un impacto positivo en el comercio internacional.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.35%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,5 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,4 CNY, según los últimos datos registrados.