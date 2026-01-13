ElEuro y yuan cotiza a 8.1349 CNY este martes, 13 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,31% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.33%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 6.84%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan.

A medida que la tendencia se mantiene al alza, es probable que se genere un impacto favorable en el comercio y las inversiones, lo que podría contribuir a una mayor estabilidad económica en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.79%, es menor que la volatilidad anual del 8.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,2 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.