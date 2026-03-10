ElEuro y yuan cotiza a 8.0075 CNY este martes, 10 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de 0,76% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una leve disminución del -0.06%, mientras que en el último año, la variación ha sido más significativa, con un descenso del -3.35%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con la moneda. El análisis de esta tendencia revela que, si se mantiene, podría tener un impacto favorable en las relaciones comerciales y en la percepción del yuan en el mercado internacional. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 7.19%, es menor que la volatilidad anual del 7.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.