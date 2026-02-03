ElEuro y yuan cotiza a 8.1866 CNY este martes, 3 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,59% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -2.04%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 3.77%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos globales. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan ha sido del 10.65%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.09%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.