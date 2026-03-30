En la sesión de apertura de este lunes, 30 de marzo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.9486 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,28% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.14%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -1.38%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos tres días, se ha observado un incremento constante en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables o cambios en la política monetaria. La tendencia sugiere un clima de confianza en el mercado que podría continuar en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.35%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.