En la sesión de apertura de este lunes, 22 de diciembre de 2025, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.2505 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,06% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.35%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 10.75%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la moneda.

Este comportamiento indica que los factores económicos y políticos actuales están favoreciendo al yuan, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 1.17%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,5 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,4 CNY, según los últimos datos registrados.