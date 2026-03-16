Este lunes, 16 de marzo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8948 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,24%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.66%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -4.11%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante los últimos cuatro días, lo que sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia esta divisa. Este comportamiento sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción del yuan, lo que podría indicar un entorno más estable para los inversores en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan ha sido del 8.89%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.77%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.