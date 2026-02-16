ElEuro y yuan cotiza a 8.1917 CNY este lunes, 16 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,03% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una ligera disminución del -0.17%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 4.37%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con el yuan. Sin embargo, es importante observar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos globales. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.