Este lunes, 9 de marzo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.976 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,25%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.9%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -3.38%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento sugiere un mayor interés y confianza en la economía relacionada con la moneda. El análisis de esta tendencia revela que, si se mantiene, podría tener un impacto favorable en las relaciones comerciales y en la percepción del yuan en el mercado internacional. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 4.96%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8 CNY, según los últimos datos registrados.