Este lunes, 8 de diciembre de 2025, el Euro y yuan cotiza a 8.2377 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,06%.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.36%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 8.1%.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere un clima favorable en el mercado, impulsado por factores económicos recientes.El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la economía china podría estar en ascenso, lo que a su vez podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera del yuan en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 1.90%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,5 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,4 CNY, según los últimos datos registrados.