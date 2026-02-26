Este jueves, 26 de febrero de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.072 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,4%. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.71%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -2.4%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia esta divisa. Este comportamiento alcista podría estar relacionado con factores económicos favorables o decisiones políticas que han impactado positivamente en la percepción del yuan. La tendencia sugiere un posible cambio en la dinámica del mercado que podría influir en futuras cotizaciones. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 5.37%, es menor que la volatilidad anual del 7.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.