En la sesión de apertura de este jueves, 19 de marzo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.9015 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,56% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.29%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -4.01%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica que la confianza en la economía relacionada con el yuan está en ascenso, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad económica a corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 11.82%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 7.91%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.