En la sesión de apertura de este jueves, 15 de enero de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.1061 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,21% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.43%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 7.02%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere un clima favorable para la moneda en el mercado.

El análisis de esta tendencia revela que la confianza en la economía china podría estar en ascenso, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad del yuan en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.39%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,2 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.