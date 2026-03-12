ElEuro y yuan cotiza a 7.9393 CNY este jueves, 12 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,56% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.84%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del -4.59%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. El análisis de esta tendencia indica que la confianza en la economía china podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y generar un impacto favorable en el comercio internacional. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 8.99%, es mayor que la volatilidad anual del 7.75%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.