Este jueves, 11 de diciembre de 2025, el Euro y yuan cotiza a 8.2564 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,53%.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado un cambio del 0.29%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 8.8%.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda yuan muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía relacionada.

La tendencia actual refleja un ambiente favorable para el yuan, lo que podría atraer más inversiones y generar un impacto positivo en el comercio internacional.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.75%, es menor que la volatilidad anual del 8.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,5 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,4 CNY, según los últimos datos registrados.