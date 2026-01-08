Este jueves, 8 de enero de 2026, elEuro y yuan cotiza a 8.1496 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,15%.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.85%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 7.13%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este aumento consecutivo sugiere que el mercado está respondiendo favorablemente a factores económicos recientes.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia podría ser temporal y depender de la estabilidad económica a largo plazo. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.80%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,2 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8,1 CNY, según los últimos datos registrados.