ElEuro y yuan cotiza a 7.9971 CNY este jueves, 5 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,19% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -1.46%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -4.04%. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en función de factores económicos globales. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.47%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 8 CNY, según los últimos datos registrados.