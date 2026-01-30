En la sesión de apertura de este viernes, 30 de enero de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 90.383 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,6% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.94%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -3.79%. Esto indica una ligera apreciación reciente del euro, aunque a largo plazo ha habido una depreciación en su valor respecto al rublo.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este comportamiento indica que la confianza en la economía local podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y estabilizar aún más la cotización del rublo en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 13.03%, es menor que la volatilidad anual del 15.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.