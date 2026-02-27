En la sesión de apertura de este viernes, 27 de febrero de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 91.114 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,46% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.78%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -1.81%. Esto indica una ligera apreciación reciente del euro, a pesar de la tendencia a la baja en el largo plazo. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente. Este comportamiento puede ser indicativo de una mejora en la confianza del mercado y en la economía local, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 5.17% en comparación con el 14.99% anual, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.