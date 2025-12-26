En la sesión de apertura de este viernes, 26 de diciembre de 2025, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 91.721 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,18% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -2.74%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido de -0.14%.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere que el rublo ha recuperado parte de su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 14.79%, es menor que la volatilidad anual del 19.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.