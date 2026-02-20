En la sesión de apertura de este viernes, 20 de febrero de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 90.036 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,36% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.04%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -2.77%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con la semana pasada. Este crecimiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la moneda. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 3.02%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.