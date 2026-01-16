Este viernes, 16 de enero de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 89.979 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,94%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -2.14%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -2.37%. Esta tendencia sugiere una depreciación del rublo en relación al euro en ambos períodos.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la economía local o en la confianza de los inversores.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 6.74%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 90 RUB, según los últimos datos registrados.