ElEuro y rublo ruso cotiza a 91.872 RUB este viernes, 13 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,39% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.66%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 1.68%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este aumento en su valor puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en función de factores económicos y políticos. Un análisis más profundo es necesario para entender las implicaciones a largo plazo de este comportamiento en la cotización del rublo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 7.14%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.