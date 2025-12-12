El Euro y rublo ruso cotiza a 93.562 RUB este viernes, 12 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,68% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un aumento del 5.04%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.86%.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible incremento en la actividad comercial.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos que podrían influir en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 19.79%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 19.58%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.