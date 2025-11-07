El Euro y rublo ruso cotiza a 93.352 RUB este viernes, 7 de noviembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,5% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 0.21%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -10.45%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en comparación con el euro a lo largo del tiempo.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este cambio sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía local.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos que podrían influir en la estabilidad del rublo en el futuro. Un análisis más profundo es necesario para entender las causas detrás de este comportamiento.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 5.36% en comparación con el 19.79% de la volatilidad anual, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.