Este viernes, 6 de marzo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 91.928 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,65%. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 1.16%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 1.66%. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento sostenido sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al rublo en este momento. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 8.57%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.