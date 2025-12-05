El Euro y rublo ruso cotiza a 88.504 RUB este viernes, 5 de diciembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -1,56% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.48%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -14.43%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este aumento consecutivo indica un clima de confianza entre los inversores y una posible mejora en la economía local.Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede verse afectada por factores externos e internos que podrían revertir el crecimiento actual. Un análisis más profundo de las condiciones económicas será crucial para entender la sostenibilidad de esta alza.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 11.48%, es menor que la volatilidad anual del 19.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 117,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,5 RUB, según los últimos datos registrados.