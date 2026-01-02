ElEuro y rublo ruso cotiza a 92.485 RUB este viernes, 2 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una alteración de -0,01% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 1.34%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.02%.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible incremento en la actividad comercial.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores externos que podrían influir en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 11.91%, es menor que la volatilidad anual del 17.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 92,5 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 92,5 RUB, según los últimos datos registrados.