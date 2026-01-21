ElEuro y rublo ruso cotiza a 90.773 RUB este miércoles, 21 de enero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,81% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una leve disminución del -0.07%, mientras que en el último año, la variación ha sido positiva, con un incremento del 0.4%.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un fortalecimiento de la moneda. Este aumento sugiere una mayor confianza en la economía local y un posible incremento en la actividad comercial.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el contexto económico global. Un análisis más profundo es necesario para entender si esta mejora se mantendrá en el futuro cercano.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 11.36%, es menor que la volatilidad anual del 17.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 90,3 RUB, según los últimos datos registrados.