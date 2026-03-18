En la sesión de apertura de este miércoles, 18 de marzo de 2026, el Euro y rublo ruso tiene una cotización de 95.7589 RUB en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,74% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado un cambio del 4.64%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 6.16%. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este crecimiento se ha mantenido durante cuatro días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado. Este comportamiento indica que los factores económicos y políticos actuales están favoreciendo al rublo, lo que podría atraer más inversiones en el futuro. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 14.83%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 14.24%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 95,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.