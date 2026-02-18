ElEuro y rublo ruso cotiza a 90.186 RUB este miércoles, 18 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,36% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso ha experimentado una disminución del -1.62%, mientras que en el último año, la variación ha sido de -3.4%. Esto indica una tendencia a la baja en el valor del rublo en relación al euro en ambos períodos. La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia podría ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta mejora se mantendrá a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 5.11% en comparación con el 15.16% de la volatilidad anual, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 94,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 89,3 RUB, según los últimos datos registrados.